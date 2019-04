El truc per poder usar els nous emojis ocults de WhatsApp

L'aplicació de missatgeria WhatsApp ha estrenat nous emojis amb els quals els usuaris es podran divertir i comunicar. Cada vegada són més les opcions que ens brinda l'aplicació de missatgeria més utilitzada del món, facilitant la comunicació entre persones de tota part del planeta. No obstant això, en aquesta ocasió, han volgut posar algun obstacle per a trobar aquestes emoticones noves.

La companyia ha decidit no instal·lar-los, de moment, en l'apartat on es troben la resta d'icones, de manera que, per accedir-hi haurem de conèixer uns petits trucs. En aquesta ocasió, igual que en moltes altres, ha estat WABetaInfo qui ha destapat el misteri.

Els quatre nous emojis fan referència a la diversitat de gènere. Així, es poden enviar els símbols del gènere femení, del masculí, del transgènere i més, han afegit la bandera transgènere. Per enviar-los només hauràs de seguir un senzill pas:

- Emoji del signe femení. Copia un caràcter igual que la imatge següent i enganxa'l al teu WhatsApp:

- Emoji del signe masculí. Copia un caràcter igual que la imatge següent i enganxa'l al teu WhatsApp: Copia un caràcter igual que la imatge següent i enganxa'l al teu WhatsApp:

- Emoji del signe transgènere. Copia un caràcter igual que la imatge següent i enganxa'l al teu WhatsApp: Copia un caràcter igual que la imatge següent i enganxa'l al teu WhatsApp:

No obstant això, per poder accedir a la bandera transgènere cal fer un pas més i no en totes les versions de WhatsApp apareix.

- Emoji de la bandera transgènere. Còpia i enganxa un caràcter igual que la imatge següent: Còpia i enganxa un caràcter igual que la imatge següent:i afegeix-costat d'una bandera blanca, que sí apareix en el llistat de les emoticones.

Per accedir-hi d'una manera més senzilla, pots fer-ho mitjançant el teclat d'emoticones, l'anomenat GBoards. En aquest cas, sí apareixeran aquests nous signes del gènere masculí i femení i no hauràs de copiar i enganxar el símbol. Perquè aparegui la bandera transgènere la versió de WhatsApp en Android ha de ser igual o superior a la 2.19.56. Si el receptor no té aquesta mateixa versió o superior tampoc podrà veure les noves emoticones.