Aquests són els mòbils que emeten més i menys radiació

Des dels seus orígens, han estat multitud els estudis científics que s'han realitzat sobre com ens afecta la radiació que emeten els telèfons mòbils. Les investigacions continuen desenvolupant-se, sense que per ara els experts hagin estat capaços de posar-se d'acord de forma unànime sobre les conseqüències que pot tenir per a la nostra salut aquesta exposició a les radiofreqüències que emeten els smartphones.

En qualsevol cas, el que està clar és que aquests dispositius emeten radiació. Ara bé, ho fan en la mateixa quantitat tots els mòbils? La resposta és no. Per mesurar la quantitat de radiació que emet un telèfon intel·ligent s'utilitza un paràmetre denominat Specific Absorption Rate (Taxa d'Absorció Específica), que quantifica la potència que absorbeix el cos humà quan és exposat a una font de radiació no ionitzant

Com més baix és el SAR, menys radiació emet el dispositiu i, per tant, menys risc suposa per a la nostra salut. En el cas de la Unió Europea, s'exigeix ??que els dispositius emetin com a màxim 2 diversos per quilogram (W / kg).

Són diversos els organismes que periòdicament publiquen els nivells de radiació dels nous models de mòbil. Un dels més fiables és l'Oficina Federal Alemanya per a la Protecció de la Radiació (Bundesamt für Strahlenschutz).

En la seva última actualització, realitzada el desembre del 2018, aquest organisme estableix que el model que més radiacions emet és el Xiaomi Mi A1, amb 1,75 watts per quilogram. Just a l'altre extrem, el telèfon intel·ligent amb un menor nivell de radiacions emeses és el Samsung Galaxy Note8, que tan sols emet 0,17 watts per quilo.

Consulta les radiacions del teu mòbil

En aquesta eina pots consultar el nivell de radiacions que emet el dispositiu.

Per conèixer els resultats, tan sols has de buscar o introduir la marca comercial i model del teu smartphone. El valor que ofereix aquesta eina inclou el nivell de radiació quan tenim el telèfon intel·ligent enganxat a cau d'orella o quan el fem servir prop d'altres parts del cos.