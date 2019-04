Facebook, Instagram i WhatsApp pateixen una caiguda massiva

Els usuaris denuncien una caiguda massiva de l'aplicació de missatgeria WhatsApp i de les xarxes socials Instagram i Facebook, totes elles de la companyia nord-americana que dirigeix ??Mark Zuckerberg.

A hores d'ara, no es pot, per exemple, enviar un missatge a través de WhatsApp i tampoc és possible accedir a les pàgines web corporatives d'elles, que no es carreguen.

Els problemes han començat al voltant del migdia i, fins ara, es desconeix l'origen del problema que afecta WhatsApp, Facebook i Instagram.

Anteriorment, el passat 14 de març, es va produir una caiguda parcial de Facebook que també va afectar a Instagram i WhatsApp i que va durar 22 hores, sent una de les més llargues de la història de la companyia nord-americana.

En aquella ocasió la firma que dirigeix ??Zuckerberg ha explicat que la incidència va ser causada per un "canvi en la configuració del servidor" que va tenir repercussions en països de pràcticament tot el món.