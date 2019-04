El servei d'alertes de Regió7 a través de WhatsApp, interromput per problemes tècnics

Per problemes tècnics, el servei d'enviament de notícies de Regió7 a través de WhatsApp ha quedat aturat, a l'espera que siguin resolts en el menor temps possible. Actualment, aquest servei, que el diari ofereix de forma gratuïta des de fa un any i mig, té apuntades més de 1.900 persones, que cada dia reben en dues ocasions -o tres si l'actualitat ho requereix- els titulars informatius més destacats del migdia i del vespre. Continuen actius tota la resta de canals informatius, entre els quals, el servei de Newsletter i els perfils de Facebook i Twitter.