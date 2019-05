Aquesta és la nova estafa que circula per Whatsapp i que podria arribar al teu mòbil

Els Mossos d'Esquadra han alertat aquest dimarts de l'aparició d'una nova estafa a través de Whatsapp. Aquest mètode de phishing consisteix en un missatge que utilitza Lidl com a esquer. El text diu que la cadena de supermercats regala 250 euros per celebrar el seu 45è aniversari i ofereix un enllaç per a reclamar-los.



Però un cop s'accedeix a la pàgina, totalment aliena a Lidl, l'usuari s'acaba subscrivint a un servei online de pagament.





Si reps un missatge de WhatsApp en nom de @lidlespana oferint-te un cupó per valor de 250 euros, NO PIQUIS! És fals. No No té res a veure amb LIDL i acabaràs subscrivint-te a un servei online de pagament #Phishing pic.twitter.com/e2wSwwrta2 — Mossos (@mossos) 7 de maig de 2019