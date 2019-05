Whatsapp desapareixerà de milions de mòbils en pocs mesos

L'aplicació de missatgeria per excel·lència, Whatsapp, deixarà d'estar disponible en milions de mòbils de tot el món en els propers mesos. La plataforma deixarà de proporcionar suport a tots els dispositius que utilitzin un sistema operatiu Windows Phone així com les versions Android 2.3.7 i iOS 7 més les anteriors. D'aquesta manera Whatsapp es desmarca definitivament del sistema de Microsoft, que va aparèixer per competir amb Android i iPhone el 2010 però que no ha obtingut l'èxit esperat.

El 31 de desembre de 2019, Whatsapp desapareixerà definitivament d'aquests dispositius als quals ja havia deixat de donar suport actiu i, per tant, algunes característiques de l'aplicació en aquests mòbils podrien deixar de funcionar en qualsevol moment.