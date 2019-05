Alerta per estafa: si reps aquest correu, no el responguis

Els Mossos d'Esquadra han alertat aquest dilluns de la circulació d'un correu electrònic que realment és una estafa. En concret, es tracta d'un mail enviat per un tal Julian Jones que t'assegura que t'està esperant una herència de la qual no en sabies res.





? "Julian Jones" t'ofereix ser el beneficiari d'una herència inesperada? NO piquis!?ESTAFA?No responguis aquest correu! pic.twitter.com/7R44e115Hg — Mossos (@mossos) 13 de maig de 2019

Doncs no, no hi ha sorpresa. Ni Julian Jones ni l'herència existeixen, així que es demana queEncara que sembli molt evident, els fraus d'aquest estil segueixen existint perquè hi ha gent que, encara que desconfiï, decideix provar sort pensant que no pot perdre res, però aquest és un gran error. A més, la gent amb menys experiència a internet encara necessita conscienciar-se sobre aquests perills.