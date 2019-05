Els Mossos adverteixen d'una nova estafa que circula per correu electrònic

Les xarxes socials, les aplicacions de missatgeria instantània i els correus electrònics són en els darrers temps algunes de les eines més utilitzades per a dur a terme estafes econòmiques a particulars.



L'últim cas que han donat a conèixer els Mossos d'Esquadra per alertar la població es fa a través del mail. Es tracta d'un missatge fals d'Endesa que «t'ofereix un reemborsament per una factura mal cobrada. Per tornar-te l'import, et demanen el teu número de targeta». En cas de posar-hi la targeta, però, l'únic que aconseguiràs és que te la buidin els estafadors, pel que es recomana ignorar-lo i esborrar-lo, directament.





Circula correu fals d'Endesa que t'ofereix un reemborsament per una factura mal cobrada. Per tornar-te l'import, et demanen el teu número de targeta. No piquis! És una estafa, et trauran els diners #Phishing pic.twitter.com/Fs8nRbCRBi — Mossos (@mossos) 21 de maig de 2019