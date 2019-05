Servei de notícies al mòbil: Regió7 fa el salt a Telegram

Regió7 estrena un nou servei d'alertes, ara a través de l'aplicació gratuïta Telegram. Fins ara, el diari utilitzava Whatsapp per enviar les notícies més rellevants del dia, però davant els problemes tècnics d'aquesta app i les moltes peticions fetes pels lectors per reprendre el servei, s'ha apostat per l'ús de Telegram.

Què és Telegram i com activo el servei?



Es tracta d'una aplicació de missatgeria instantània molt similar a Whatsapp i acostumar-se a ella és molt fàcil. Un cop descarregada de Google Play Store, cal fer clic en aquest enllaç. L'usuari començarà a rebre les notícies de Regió7. Com és habitual en el nostre servei d'alertes, es fan dos enviaments al dia, al migdia i a la nit, tot i que aquesta quantitat pot augmentar si l'actualitat ho requereix per temes d'última hora.

A l'hora d'inscriure's no cal donar cap dada personal ni guardar cap número de telèfon a l'agenda. És suficient fent clic a l'enllaç mencionat i fent clic al botó de confirmació. En cas de voler deixar de rebre notícies, el procés també és senzill. Només cal escriure la paraula "baixa".

Activem el servei aquesta setmana posant especial atenció a les eleccions de diumenge, 26 de maig, comicis que Regió7 seguirà en viu a través de la nostra pàgina web. El telèfon mòbil és ja un dels mitjà més usats pels ciutadans per conèixer de forma ràpida el que passa al seu entorn, així que amb aquesta iniciativa Regió7 suma un nou canal per comunicar-se amb els lectors.

Què passa amb WhatsApp?



El servi d'alertes de WhatsApp que Regió7 va posar en marxa l'any passat segueix temporalment fora de servei per qüestions alienes a aquest diari. Per això convidem als lectors a subscriure's al nou sistema d'alertes de Telegram.

Els avantatges de fer servir Telegram



A diferència de Whatsapp, Telegram disposa d'un servei d'emmagatzematge en el núvol. Això vol dir que tots els fitxers que s'enviïn a través de l'app no queden arxivats al mòbil i no ocupen espai de la memòria del telèfon. A més, si canvies de telèfon, conserves tot el material en el núvol de Telegram. I tenen un avantatge més: no cal fer còpies de seguretat perquè tot es va a actualitzant automàticament.

Una de les altres utilitats que ofereix Telegram és l'enviament d'arxius molt pesats, com fotos en alta qualitat o vídeos de llarga durada. I els supergrups. En tema grups, Telegram és el rei. A dia d'avui, a WhatsApp poden cabre-hi un màxim de 256 persones i a Telegram 200, però aquesta app també té l'opció de crear supergrups. Són canals de difusió sense límit de subscriptors.