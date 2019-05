Google guarda historials de compres i factures amb dades de Gmail

Google recopila l'historial de compres dels seus usuaris a través dels de rebuts emmagatzemats a la bústia d'entrada de Gmail i el guarda en una pàgina anomenada 'Compres'.

'El meu compte' és una pàgina vinculada al compte de correu electrònic de Google on els usuaris poden gestionar la privacitat de les dades que comparteixen. En ella, hi ha un apartat anomenat 'Compres' on la companyia tecnològica recopila els registres de les compres realitzades pels usuaris, a través d'Internet i d'aplicacions mòbils.

Ni tan sols cal que les compres s'hagin realitzat a través de Google. Mentre el rebut electrònic s'hagi dipositat a la bústia Gmail, l'adquisició apareixerà a la llista.

'Compres' és "un espai privat" que només l'usuari pot veure, des del qual pot "accedir de forma senzilla a totes les seves compres i fer-ne un seguiment", com ha indicat la companyia en un comunicat. "No fem ús de la informació dels missatges de Gmail -incloent factures i correus de confirmació que reps i que apareixen a la pàgina d'Compres- per oferir anuncis".

Des de la companyia expliquen que des d''El meu compte' es pot gestionar la informació. A la pàgina del Centre d'Ajuda, s'indica que les comandes es poden eliminar de la llista, de forma manual. Per a això, cal anar a l'origen d'aquest registre, a partir dels detalls de la comanda i de l'opció 'd'on és això?', que remetrà al servei d'origen per gestionar-lo. No obstant això, no s'indica que hi hagi una opció per desactivar aquest historial.