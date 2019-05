Uber Eats aterra a Manresa

Demanar menjar a domicili a Manresa a través de l'aplicació Uber Eats ja és possible des d'aquest dimecres, 22 de maig. La popular app ha començat a oferir el seu servei a la capital del Bages i en ella ja hi ha apuntats restaurants com The Cube Food & Drink, Frankfurt El Farolillo, Creperie Bretonne-Annaick, i McDonald's, que també acaba d'estrenar el seu servei McDelivery a la ciutat.

Manresa és la novena ciutat catalana on comença a operar Uber Eats. "Estem encantats de poder seguir ampliant la nostra presència a Catalunya", destaca Yuri Fernández, portaveu de la companyia a Espanya. A nivell mundial, l'app permet comprar menjar a domicili en més de 350 ciutats. Altres municipis catalans són Barcelona, Sant Cugat, Lleida, Reus, Tarragona, Terrassa, Rubí i Girona.

A Uber Eats, no hi ha comanda mínima i, durant el primer mes, el cost d'enviament és gratuït en totes les comandes a qualsevol hora del dia. L'app ofereix, a més, saber en tot moment on és la seva comanda, que s'estima que rebrà en uns 30 minuts de mitjana. També recomana restaurants en funció dels gustos i preferències de l'usuari i recull la valoració feta per altres persones.