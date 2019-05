Els treballadors de Snapchat utilitzaven una eina interna per espiar els usuaris, segons Motherboard

Els treballadors de la xarxa social Snapchat van aprofitar el seu accés a les eines internes que permetien veure les dades dels usuaris per espiar la seva informació personal a l'aplicació, incloses les seves publicacions privades i les seves dades de localització.

Segons han assegurat a Motherboard dos antics treballadors de Snap, la matriu de Snapchat, un total de quatre antics treballadors, un d'actual i el caché d'emails de la companyia assenyalen que els treballadors de Snapchat tenien accés a una sèrie d'eines internes, una d'elles coneguda com SnapLion, amb les quals podien consultar les dades dels usuaris.

Entre ells es trobaven la seva informació de localització, número de telèfon, l'adreça de correu electrònic o els 'snaps' guardats, que són fotos o vídeos que desapareixen a les 24 hores de l'aplicació, però que l'usuari pot guardar en el seu compte.

Aquestes eines, l'existència de les quals es desconeixia fins al moment, van ser abusades per alguns treballadors per obtenir informació personal dels usuaris, segons les fonts de Motherboard.

Els fets van tenir lloc fa uns anys, perquè des del mes de gener la xarxa social utilitza mecanismes d'encriptació, de manera que només els destinataris poden accedir als missatges.

D'acord amb un dels antics treballadors de la companyia, SnapLion es feia servir originalment per reunir informació dels usuaris com a resposta a peticions judicials com una ordre o una citació judicial.

L'eina s'emprava per combatre el 'bullying' o l'assetjament a la plataforma, i també s'utilitzava freqüentment per a altres finalitats com restablir contrasenyes de comptes hackejats i per altres tipus d'accions d'administració de l'usuari.

Segons un dels antics treballadors contactat per Motherboard, l'accés irregular dels treballadors a les dades personals va passar "poques vegades", encara que assegura que va ser dut a terme per múltiples individus. Confirma que en un dels emails que va obtenir el mitjà, els treballadors discutien la qüestió d'amenaces internes i l'accés a les dades i com haurien de ser combatudes.