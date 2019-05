Huawei demana als EUA que aturin les «accions il·legals» contra la companyia

Huawei ha demanat aquest dimecres al govern dels Estats Units que aturi les "accions il·legals" contra la companyia i en què l'administració de Donald Trump l'acusa d'atemptar contra la ciberseguretat. En un comunicat, la multinacional xinesa afirma que "utilitzar la ciberseguretat com a excusa no farà res perquè les xarxes siguin més segures" i acusa el govern dels Estats Units de fer ús de la "força de tota una nació per perseguir una companyia privada". "Això no és normal i quasi mai s'ha vist a la història", ha assegurat el cap d'assumptes jurídics de Huawei, Song Liuping. La companyia també assenyala que el govern dels Estats units "no ha proporcionat proves que demostrin que Huawei és una amenaça per a la seguretat". "No hi ha pistola, no hi ha fum. Només l'especulació" ha continuat.

Fa uns dies, el govern dels Estats Units va incloure la companyia xinesa en una llista negra que ha portat les empreses nord-americanes, com per exemple Google, a trencar els vincles comercials, entre d'altres.