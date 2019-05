Això és mentida: el rumor que circula per Whatsapp i que no hauries de fer córrer

Els Mossos d'Esquadra han alertat d'un nou missatge que circula per Whatsapp i que és totalment fals. El text explica que un suposat delinqüent ha entrat en els últims dies a diversos pisos fent-se passar per un repartidor d'Amazon i que, quan aconsegueix entrar-hi, atraca la gent que hi viu a punta de navalla.



Sobre aquests presumptes delictes, els Mossos han afirmat a Twitter que de moment «no tenim cap denúncia relacionada amb aquesta manera d'actuar», així que el cos policial demana que no es difongui aquest missatge ni qualsevol de semblant sense contrastar abans.





Has vist aquest missatge que circula per Whatsapp? Hores d'ara, no tenim cap denúncia relacionada amb aquesta manera d'actuar. Recorda, no difonguis missatges sense contrastar #StopRumors pic.twitter.com/pCvMyxeYDG — Mossos (@mossos) 31 de maig de 2019