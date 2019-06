WhatsApp ja permet reproduir tots els àudios, un darrere l'altre, sense parar

La darrera actualització de WhatsApp per Android disponible a Google Play inclou la funció que realitza la reproducció contínua dels àudios o missatges de veu, sense que l'usuari hagi de punxar sobre ells de manera individual per escoltar-los.

Els missatges de veu de WhatsApp han facilitat la comunicació a través de l'aplicació de missatgeria instantània i porten ja diversos anys actius en els dispositius Android, però ara presenten la novetat de reproduir-se automàticament de manera consecutiva.

L'última actualització de l'aplicació, la versió 2.19.150, ja està disponible a Google Play Store. I aquesta inclou la funció que permet que els usuaris puguin escoltar una sèrie de missatges de veu de manera seguida sense haver de donar-li al botó de reproduir per a cadascun.

Aquesta funció s'activa quan l'usuari punxa en reproproduir per escoltar el primer i va saltant d'un àudio al següent de manera contínua. A més, WhatsApp ha introduït un petit so que es reprodueix entre el final d'un àudio i el començament del següent, per distingir-los.

Aquesta funció ja estava present en la versió beta de WhatsApp a Android, però ara està disponible per a tot el públic. Els dispositius iOS ja tenien està funció instal·lada des de fa mesos.