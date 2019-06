GUIA | Com fer els teus stickers (enganxines) per WhatsApp

Segur que has rebut stickers (enganxines) al teu WhatsApp i t'has preguntat: com puc fer els meus? Aquest nou element de l'app de missatgeria més popular està triomfant i ja ha posat en risc el tron dels emoticones. Segueix llegint, perquè en aquesta mini guia t'ensenyarem com fer els teus propis stickers.



Que són els stickers o enganxines de WhatsApp?

Es tracta d'una espècie d'adhesiu que ofereix possibilitats més reals que les clàssiques emoticones. A Telegram ja existien amb anterioritat, però des de finals de l'any passat ja s'han incorporat a l'aplicació de missatgeria líder.

Aquests 'stickers' poden crear-se a partir d'imatges d'amics, personatges o familiars en aplicacions de tercers i després compartir-se a través de WhatsApp.



Crear un sticker, pas a pas

Aprèn a crear stickers per Whatsapp



El procés per crear els stickers és senzill.



Descarrega una app per fer-ne, per exemple Sticker Studio.

És tal la popularitat dels stickers que l'aplicació que et proposem compta ja amb més d'un milió de descàrregues a Play Store. Un cop descarregada l'aplicació, s'ha d'obrir i clicar en el signe de suma que està a la zona inferior de la pantalla.

El següent pas és escollir una fotografia que tingui l'usuari al mòbil.

Després, es retalla la part de la imatge que serà el sticker.

Finalment, es prem el tick verd que apareix a dalt a la pantalla i així es generarà un adhesiu.

Fer una carpeta nova a WhatsApp per guardar els stickers



En cas de voler afegir una carpeta amb stickers a WhatsApp, cal tenir almenys un mínim de tres enganxines. En tenir-les, cal prémer el logo de WhatsApp per afegir els adhesius a l'aplicació i poder compartir-los. D'aquesta manera, aquests arxius apareixeran a la secció d'emojis i GIF i podran enviar-se de la mateixa manera.



Com crear stickers amb iPhone

D'altra banda, en els iPhones també poden crear stickers. Hi ha dues aplicacions que cal descarregar per generar els adhesius. En primer lloc, amb l'editor PicsArt s'obre la fotografia triada per al sticker i es guarda en el dispositiu. Cal crear-ne almenys quatre per poder importar-los a WhatsApp. Per a això, és indispensable una altra 'app', WSTick, amb la qual es fa la carpeta que s'afegirà a l'aplicació de missatgeria.