Huawei llançarà el seu sistema operatiu a finals d'estiu, segons la premsa xinesa

El gegant xinès de les telecomunicacions Huawei llançarà durant el tercer trimestre d'aquest 2019 un nou sistema operatiu per als seus telèfons mòbils anomenat "HongMeng US", tot i que en altres mercats rebrà el nom d'"Oak US", segons la premsa xinesa.

El sistema operatiu podria estar llest com a molt aviat a l'agost o al setembre. El dubte ara és saber quins avantatges o inconvenients tindrà respecte a Android i quina diferència hi haurà entre la versió xinesa i la internacional. La companyia, de moment, ha evitat pronunciar-se sobre aquest tema.

Huawei ja comença a notar el recent veto de l'administració nord-americana i de les grans tecnològiques d'aquest país vers els seus productes, i només a Espanya les vendes de telèfons mòbils seus van caure prop del 30% en els dies posteriors a l'anunci de l'ordre de veto del president dels Estats Units, Donald Trump.

El fet que la nord-americana Google hagi deixat a l'aire les actualitzacions que podrien rebre els mòbils d'Huawei del seu sistema operatiu Android és el que més ha pesat en els consumidors, segons els experts, atès que aquest sistema operatiu està instal·lat a la major part de prop dels 650.000 telèfons que l'empresa xinesa ven cada dia al món.

Es preveu que la decisió d'Alphabet (matriu de Google) i altres companyies nord-americanes d'abandonar les seves transaccions comercials amb Huawei per complir amb l'ordre de Trump tingui un gran impacte sobre el mercat europeu i llatinoamericà, i un molt menor als EUA i la Xina.

Malgrat que el veto d'Alphabet és el més immediatament perceptible per a l'usuari i el que ha causat més enrenou mediàtic, 6 fabricants de components electrònics nord-americans més ja han anunciat que trenquen les seves relacions comercials amb Huawei.

Les companyies de processadors d'EUA Intel, Qualcomm, Xilinx i Broadcom, l'alemanya Infineon Technologies i els fabricants de xips de memòria nord-americans Micron Technology i Western Digital deixaran de subministrar a Huawei en compliment de l'ordre de Trump, el que podria demorar els plans mundials d'adopció de la xarxa 5G.