Aquests són els mòbils que es quedaran sense WhatsApp a partir l'1 de juliol

Les actualitzacions que realitzen periòdicament les aplicacions de telefonia mòbil provoquen que algunes d'elles ja no siguin compatibles amb alguns telèfons.

És el cas de WhatsApp. Les actualitzacions de la app des de la compra per part de Facebook no paren d'aparèixer. Així, l'aplicació de missatgeria instatània ha anunciat que, a partir del pròxim 1 de juliol, alguns mòbils ja no seran compatibles.



Aquests són els telèfons afectats

No podran utilitzar WhatsApp aquells terminals Android amb versió 2.3.7 o anterior i aquells Iphone amb un sistema iOS7 o anterior.

A més, els Nokia S40, els Windows Phone amb sistema 8.0 i les Blackberry 10 tampoc podran seguir amb aquesta aplicació.



Quin és el teu sistema operatiu en Android

Si desconeixes quin sistema operatiu té el teu mòbil i si es veurà afectat has d'anar a 'Ajustos' i entrar a 'Quant al telèfon', on t'apareixerà la versió.



Quin és el teu sistema operatiu a Iphone

Per saber quin és el teu sistema operatiu en el cas que tinguis un Iphone, has d'anar a 'Ajustos' i, posteriorment, prémer a 'General'. Després, a 'Seleccionar informació', on es veurà la versió.



Què fer si et quedes sense WhatsApp

Si el teu mòbil és un dels afectats, el primer que s'ha de fer és intentar actualitzar la versió, per si poguessis aconseguir una pròrroga. En cas de no ser possible, només queda utilitzar una altra aplicació o comprar un nou mòbil.