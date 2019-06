Aquests són els mòbils en els que WhatsApp deixarà de funcionar l'1 de juliol

La història de WhatsApp és la història d'un èxit. Creada l'any 2009, la popular aplicació de missatgeria instantània s'ha convertit en 10 anys en tot un referent, amb prop de 1.500 milions d'usuaris a tot el món. Alguns d'aquests usuaris, no obstant això, es portaran una desagradable sorpresa a partir d'aquest dilluns 1 de juliol, ja que deixaran de poder utilitzar WhatsApp.

El motiu és que les actualitzacions implementades per la companyia propietat de Facebook farà que l'aplicació deixi de ser compatible amb alguns terminals que van quedant obsolets.

En el cas dels nous telèfons intel·ligents als quE WhatsApp deixarà de donar servei aquest dilluns, figuren aquells que tenen un sistema operatiu Android amb versió 2.3.7 o anterior i els iPhone amb un sistema iOS7 o anterior.

A més d'aquests, els propietaris de telèfons Nokia S40, Windows Phone amb un sistema operatiu 8.0 i de BlackBerry 10 tampoc podran continuar enviant missatges amb aquesta aplicació de missatgeria.

En qualsevol cas, la cosa no acaba aquí, ja que en els pròxims mesos seran molts més els mòbils amb els que ja no es podrà utilitzar WhatsApp. I és que a partir del 31 de desembre ja no serà possible usar la popular aplicació de missatgeria en els terminals Windows Phone. La versió 7 d'aquest sistema operatiu ja no rebia suport des del final de 2016 en WhatsApp.



Com saber quin sistema operatiu usa el meu mòbil

Si desconeixes quin sistema operatiu utilitza el teu telèfon intel·ligent, i vols saber si resultarà afectat, pots saber-ho de forma molt senzilla. Només has d'anar a 'Configuració' i punxar a 'Sobre el telèfon'. D'aquesta forma t'apareixerà quina és la versió del teu sistema operatiu.

En el cas que tinguis un iPhone, has de punxar en 'Configuració' i en 'General'. Després prem sobre 'Informació' per a veure la versió que tens.

En el cas que la teva terminal sigui un dels afectats, pots intentar actualitzar la versió per a veure si és possible aconseguir una pròrroga. Si no és possible, llavors només et queda l'opció de recórrer a una altra aplicació de missatgeria instantània o bé optar per comprar un altre mòbil.

En qualsevol cas, has de saber que encara que a partir d'aquest dilluns WhatsApp deixi de donar cobertura als telèfons intel·ligents a dalt indicats, la inutilització de WhatsApp no necessàriament serà instantània. Així, és possible que durant un temps encara puguis usar l'aplicació de missatgeria, encara que no tinguis suport. No obstant això, has de saber que en qualsevol moment et pots quedar sense servei.