Així és el nou Twitter

Twitter ha canviat. Aquest dilluns, la plataforma ha estrenat un redisseny, el més complet dels darrers cinc anys, i amb el qual l'empresa del pollet blau vol simplificar l'experiència d'usuari en la versió d'ordinador de sobretaula: ara, la xarxa social és més clara, intuïtiva i potencia els continguts, tant els favorits com els que ens esperen per ser descoberts. Si al teu perfil encara no apareix, tranquil. El canvi s'està fent de forma escalonada a tots els usuaris d'arreu.



Abans d'introduir els canvis, la companyia va realitzar proves temporals d'alguns dels nous elements, per "assegurar-se que la nova pàgina reflecteix com els usuaris fan servir Twitter". Es tracta, com expliquen des de Twitter, d'un nou disseny de tres columnes enfocat a que la navegació per la pàgina web sigui "més ràpida i senzilla" així com "més personalitzada".



En aquest sentit, Twitter.com ha ampliat el pes dels Missatges Directes, perquè ara l'usuari disposa en un mateix lloc de l'enviament de missatges i totes les converses, i també ha simplificat l'accés als continguts favorits dels usuaris, com els marcadors o les llistes , que apareixeran desplegats a la columna de l'esquerra.





Els temes que són tendència es mostren en una columna a la dreta, amb la barra de cerca a la part superior i a sota, els suggeriments d'usuaris.El redissenypresent en les aplicacions, i potencia els continguts de vídeo en directe i els moments locals, personalitzats segons el lloc on es troba l'usuari.A la columna central romanen, en la part superior, el requadre de publicació i, sota d'aquest, la vista dels continguts de la pàgina d'inici.Una altra de les novetats que introdueix el nou disseny és una forma més senzilla de moure's entre els comptes. D'aquesta manera, l'usuari que disposi de diversos perfils a la plataforma podrà accedir-hi des de la columna de navegació.El redisseny manté la possibilitat d'establir un fons fosc i introdueix, a més, diferents temes i opcions de colors, així com dues opcions per a l'esmentat mode fosc.