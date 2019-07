Tens una Nintendo Switch? La companyia reconeix problemes amb els comandaments Joy-Con

Nintendo ha assegurat que està al cas dels problemes de moviment que afecten els controladors Joy-Con de Nintendo Switch i insta els usuaris a acudir al servei d'atenció al consumidor de la companyia, malgrat la reticència dels jugadors.

Diversos usuaris de Nintendo Switch han detectat alguns errors en els comandaments Joy-Con de la videoconsola, que n'afecten la funcionalitat, i que ha fet que alguns d'ells fins i tot denunciïn la companyia per mirar de trobar una solució.

El problema amb els comandaments Joy-Con afecten sobretot el controlador esquerre, que en molts jocs és el que s'encarrega dels moviments, i provoca que es facin accions i moviments aleatoris que l'usuari no ha fet, la qual cosa dificulta la jugabilitat.

Nintendo, com ha assenyalat un portaveu de la companyia a Europa Press en un comunicat, està "al cas" de les notícies que afirmen que "alguns comandaments Joy-Con no responen correctament".

"Volem que els nostres consumidors s'ho passin bé amb Nintendo Switch", asseguren des de la companyia, "i, si res impedeix que aquest objectiu es compleixi, els animem a visitar l'apartat d'atenció al consumidor del nostre web per rebre ajuda", afegeixen.

No obstant això, la causa del problema no és clara; alguns l'han identificada amb l'acumulació de pols a l'interior i d'altres amb el desgast dels contactes, com indiquen a The Verge. Això fa que alguns usuaris siguin escèptics al recurs del servei tècnic.

The Verge assenyala, a més, l'existència d'una denúncia col·lectiva contra Nintendo of America pel problema de moviment dels Joy-Con que, com entenen des de la companyia Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith, els fa defectuosos.