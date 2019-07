Aquesta és la nova estafa per internet de la qual adverteixen els Mossos

L'últim cas de 'phishing' que han denunciat públicament els Mossos d'Esquadra consisteix en un suposat correu electrònic del banc EVO, en el qual asseguren a qui el rep que té un reemborsament pendent de centenars d'euros.



L'estafa arriba quan, a continuació, en el mateix correu demanen que l'usuari verifiqui les seves dades a través d'un enllaç. Aquesta adreça condueix a un portal que intenta fer-se passar pel del banc, i quan els estafadors obtenen les dades de les víctimes aprofiten l'accés al seu compte corrent per a robar.





???? DETECTAT un nou #phishing. Si reps un correu del banc, siguis client o no, que et demana que cliquis un enllaç, NO PIQUIS, sobre tot si has d'introduir la teva contrasenya pic.twitter.com/RPGZ72Sr8o