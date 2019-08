Addicció als videojocs: Quins són els seus símptomes?

L'addicció als videojocs és oficialment una malaltia. Fa només uns mesos que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va reconèixer aquest problema com un trastorn mental. Des de llavors han estat molts els jugadors que s'han fet la mateixa pregunta: Com saber si sóc addicte als videojocs?

Aquest trastorn es caracteritza per un patró d'addicció al joc "continu o recurrent", tot i que encara no s'ha tancat la definició, l'OMS vincula l'addicció als videojocs a tres condicions negatives: la falta de control sobre el joc, la prioritat del joc sobre les necessitats vitals i la continuació de la conducta.



Símptomes de l'addicció als videojocs: falta de control sobre el joc

El primer símptoma de l'addicció als videojocs implica que la persona no és capaç de controlar la seva conducta respecte al joc ni de posar límits al mateix temps que inverteix en aquesta activitat. Tal com apunten els investigadors Kenneth P. Rosenberg i Laura C. Feder en el seu llibre 'Addiccions Conductuals', jugar a videojocs no és patològic fins que comença a afectar la qualitat de vida de l'afectat.

En aquest sentit, els experts identifiquen la "tolerància" com un dels principals factors per a identificar l'addicció als videojocs: cada vegada es necessita jugar més temps o a més jocs. Paral·lelament, pot aparèixer un comportament irritable i constants canvis d'humor com a símptomes d'abstinència quan no es juga.

Però convé tenir en compte que "ni la tolerància ni l'abstinència són condicions necessàries ni suficients per a diagnosticar una dependència", d'acord al Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals.

Símptomes de l'addicció als videojocs: prioritat del joc sobre necessitats vitals

L'OMS adverteix que el jugador addicte pateix un canvi emocional i cognitiu; comença a preocupar-se quan no està jugant i pensa de manera obsessiva en el joc fins a tal punt que pot deixar de costat els seus interessos socials i necessitats vitals.

Possibles indicis d'una addicció als videojocs serien l'absentisme escolar o laboral, el descuit de la higiene personal i l'adopció d'hàbits com deixar de menjar o dormir per a dedicar més temps als videojocs.

No obstant això, els experts matisen que aquests hàbits han de mantenir-se en el temps per a ser considerats símptomes, és a dir, no n'hi ha prou que una persona passi més temps davant de la pantalla que atenent altres aspectes de la seva vida durant un cap de setmana, sinó que ha de manifestar-se "durant almenys 12 mesos", segons l'OMS.



Símptomes de l'addicció als videojocs: continuació o escalada de la conducta pesis a les conseqüències

Els addictes als videojocs poden sofrir problemes físics com a dolors d'esquena o mal de cap, i psicólogics com la depressió o la falta d'autoestima, però els patrons de joc "solen persistir malgrat que es pugui tenir consciència de l'increment del risc de mal per a l'individu o altres persones", adverteix l'OMS.

Referent a això, l'expert en Psicologia Walter Capa assenyala que la incapacitat de deixar de jugar a videojocs per part dels addictes que tenen voluntat de fer-ho, genera en ells tal frustració que els fa caure gradualment en un "cercle viciós" de deterioració. En altres paraules, els addictes són conscients que els videojocs els perjudiquen, però no poden deixar-los.

La continuació de la conducta és clau per a diferenciar l'addicció als videojocs de l'ús abusiu d'aquests, ja que evidencia un procés de dependència similar al dels drogodependents amb la particularitat que l'addicció als videojocs "no s'explica per una acció biològica o bioquímica, sinó que en aquest cas és psicològica", segons el parer de la psicòloga Clara Marco.