Un de cada tres espanyols mira el mòbil sempre que rep una notificació

Un de cada tres espanyols usuaris d'un 'smartphone' assegura que mira el mòbil cada vegada que rep una notificació. Tot i això, el percentatge s'ha reduït aquest 2019 un 10 per cent pel que fa a les dades del 2018.

Un estudi que ha dut a terme Showroomprive, el club de vendes privades en línia, ha revelat quant de temps inverteixen els espanyols a utilitzar el telèfon mòbil i quines són les activitats principals que fan amb aquests dispositius.

Un de cada tres espanyols (34,57%) afirma que observa la pantalla del seu telèfon mòbil cada vegada que rep un missatge o li arriba qualsevol avís o notificació. Aquesta xifra ha disminuït pel que fa a l'any passat, quan se situava en un 44,30%.

No obstant això, l'estudi també destaca que la xifra d'espanyols que es connecten cada 10 o 15 minuts és d'un 17,64%, una xifra que ha augmentat aquest any perquè l'any 2018 era del 12,75%.

La segona opció més freqüent és mirar el dispositiu cada hora, amb un 18,07%. Un 16,79% assegura ho fa cada 30 minuts. La fracció més petita, un 12,94% de la població, afirma que es connecta amb menys freqüència que cada hora.

Xarxes socials, la principal activitat dels espanyols

Pel que fa a l'activitat dels espanyols amb el seu telèfon mòbil, l'ús de xarxes socials continua sent l'activitat que més exerceixen, amb un percentatge d'un 53,63%. En canvi, un 19,77% dedica la major part del seu temps a comunicar-se a través de trucades telefòniques.

Un 8,53% afirma que inverteix el seu temps a veure sèries i vídeos, mentre que un 14,65% l'utilitza per escoltar música o jugar. Finalment, únicament el 3,41% utilitza el mòbil per fer compres en línia com la seva activitat principal.