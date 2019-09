«The Last of Us Part 2»: data de llançament i nous detalls

La nova entrega del format PlayStation State of Play, on la companyia repassa i ofereix novetats sobre les seves apostes de futur més importants no ha defraudat, ja que, entre altres importants anuncis, la desenvolupadora Naughty Dog finalment ha confirmat els plans de llançament de la producció exclusiva més cobejada pels usuaris de PlayStation 4, "The Last of Us Part 2".

La informació s'ha revelat al final d'un tràiler on hem pogut veure a Joel per primera vegada -el famós protagonista del primer capítol que encara no havia aparegut entre el material promocional del nou joc- i anticipa que "The Last of Us Part 2" es llançarà en PlayStation 4 i PlayStation 4 Pro el 21 de febrer de 2020.



'The Last of Us Part 2': data de llançament



A més, s'han confirmat les edicions del joc que es posaran a la venda: una Edició estàndard, Especial, Digital Deluxe i Edició Col·leccionista. Anem a començar amb l'Edició Col·leccionista, que inclou una figura de 30 cm. d'Ellie, una rèplica a escala real del seu braçalet, una caixa 'SteelBook', un minillibre d'il·lustracions de 48 pàgines de Dark Horse, un conjunt de sis pins, una litografia, i un conjunt de cinc adhesius.

Aquesta edició compta amb un cupó de contingut digital que inclou un tema dinàmic per PS4, un conjunt de sis avatars de PSN, la banda sonora digital i una versió digital del minillibre d'il·lustracions. També es llançarà una Edició Especial que compta amb la caixa 'SteelBook' i tot el contingut digital de l'Edició Col·leccionista.

Per a aquells que preferiu el digital, es posarà a la venda una Edició digital Deluxe, que inclou tot el contingut digital detallat anteriorment, a més d'una còpia digital de l'edició estàndard.

Finalment, ens fixem en el vídeo estrenat a State of Play, que perfila la continuïtat de la sèrie sobre una història molt emocional amb temes profunds que encaixarien perfectament en el món de "The Last of Us".

Aquí teniu un nou tràiler que amb prou feines esgarrapa la superfície de tot el que el joc ha d'oferir. Queden només uns pocs mesos fins que puguem jugar a "The Last of Us Part II". Fins llavors, resistiu!