PlayStation 5: Quan sortirà i com serà la nova consola de Sony?

Després d'haver presentat la que serà la consola de nova generació de Sony, que es dirà PlayStation 5, el passat abril, Sony ha confirmat aquest dimarts al migdia quan sortirà al mercat: al voltant del Nadal del 2020, d'aquí poc més d'un any.

La revista WIRED ha estat el lloc on s'ha publicat aquesta informació que, per fi, es confirma després de mesos (i fins i tot anys) d'especulacions sobre l'arribada de la cinquena entrega de PlayStation.



Un nou DualShock per a la PS5

Un dels detalls que ja ha avançat Sony sobre la nova consola és que tindrà un nou mando que presenta dues novetats principals respecte el DualShock actual, totes encaminades a endinsar els jugadors dins del joc amb més tipus de sensacions. És per això que s'incorporarà la tecnologia hàptica al controlador per afegir el tacte en la dinàmica dels jocs.

A més, s'incorporaran uns "disparadors adaptatius" que donaran molts matisos a cada acció, també a través del tacte. Aquestes peces, afegides als botons de disparados (L2/R2) i que variaran la seva resistència en funció del que s'utilitzin. Per exemple, no es farà la mateixa acció per disparar amb un arc que per accelerar un cotxe per una zona rocosa.

Així doncs, després d'aquest anunci oficial, s'espera que fins al 2020 hi hagi un degoteig constant de noves informacions sobre la PlayStation 5, com ara la millora que suposarà a nivell de gràfics, el funcionament del sistema de connexió, característiques o el preu.