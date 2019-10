Com evitar les estafes online? Així has de crear una contrasenya perquè no et robin a internet

Els Mossos d'Esquadra han advertit a les xarxes socials sobre tot allò que podem perdre per culpa del phishing, per culpa d'un excés de confiança: el correu electrònic, dades personals (aniversari, DNI, domicili...), els comptes de les xarxes socials... fins a arribar als comptes bancaris i els diners.

En la societat actual, pràcticament tot està en mans de la tecnologia, i per això augmenten els casos de phishing i estafes onilne. Tenim la vida a l'abast de dos clics. És per això que el cos policial fa una crida a crear contrasenyes més segures de la següent manera:



Els tres elements que han d'incloure totes les contrasenyes

Majúscules i minúscules

Números

Símbols

A partir d'aquí, aquests són alguns exemples i consells a seguir per a la creació de contrasenyes segures:



Tria una cançó

Tria una frase d'una cançó que tinguis sempre al cap. Després utilitza només la primera lletra de cada paraula per crear la contrasenya. No ha de ser només amb una frase d'una cançó, prova amb frases que escoltis o diguis sovint i que et siguin fàcils de recordar.



Inventa't una paraula

Oblida't de noms propis i paraules que estiguin dins del diccionari. Si el que vols és crear una contrasenya segura i fàcil de recordar inventa't una paraula que sigui enganxosa perquè ni tan sols tu l'oblidis, però que no conegui ningú més. Si et fa por oblidar d'aquesta paraula pots unir algunes síl·labes de paraules que facis servir sovint (com alguns noms propis).



Integrar els números

Sempre és recomanable crear contrasenyes amb números, a més que avui dia en la majoria dels llocs en els quals et registres te'ls demanen obligatòriament. No obstant això, no caiguis en la temptació de posar un 1 al final (és el número més usat) o la combinació 123 i 1234.

Per crear contrasenyes segures, escriu els números enmig de la contrasenya i no al final o al principi. Una altra opció és canviar les vocals per números: l'A pel 4, la I per l'1 o l'E pel 3.



Uneix paraules sense relació amb un símbol

Sigues original i utilitza paraules que per si soles no tinguin cap connexió però que tu sí les relacions. Per crear una contrasenya més segura separa aquestes paraules per un símbol. Per exemple: gos-tennis; mare_taronja, etc.



Com posar les majúscules

El cas de les majúscules és semblant al dels números. Sempre és bo posar majúscules a una contrasenya per fer-la més segura, això és evident, però no cometis l'error de posar la majúscula a l'inici de la contrasenya ja que això és el que fan la majoria dels usuaris. Escriu les lletres majúscules enmig de la contrasenya perquè siguin més difícils de detectar pels 'hackers'.



Una per a cada lloc

Per evitar el robatori de totes les contrasenyes, no utilitzis la mateixa per a cada lloc. Si ja has creat una contrasenya segura i fàcil de recordar, pots afegir més alguna cosa que t'indiqui el servei al qual estàs accedint. Per exemple, posar una F de Facebook o una G de Gmail al final de la contrasenya. Una altra opció més segura, però una mica més difícil de recordar, és la d'escriure a l'inici o al final de la contrasenya les vocals o les consonants del servei. En aquest cas Facebook es convertiria en fcbk o aeoo i Gmail seria gml o ai.