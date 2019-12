Els millors regals tecnològics per menys de 50 euros

El Nadal és una gran ocasió per a aconseguir alguna de les millors ofertes en matèria tecnològica. A continuació et presentem una breu selecció d'interessants productes:



Auriculars inalàmbrics

Oblida't de cables enrotllats. Els auriculars sense fils, com el Holyhigh, conjuminen comoditat i grans prestacions. A l'hora de valorar que auricular sense fil és el millor per a triar, cal tenir en compte qualitats com la sensibilitat, la impedància i l'aïllament exterior, o si ho preferim de pavelló tancat o obert. Els models de pavelló obert aporten millor qualitat de so, ja que presenten menys reverberacions.



Per 42,99 euros.

Altaveu intel·ligent

Aquest dispositiu d'Amazon rep el nom de'Alexa, ja que així es coneixia a la Biblioteca d'Alexandria. Alexa permet resoldre moltes tasques únicament amb la veu, prescindint d'interruptors i botons. La segona generació d'Alexa rep el nom de Tiro i permet disposar de les capacitats que presentava el de la primera, encara que millorats, especialment el so, ja sigui per a reproduir música o per al servei de notícies.



Per 44,99 euros.

Pantalles per a projector

El Nadal és una època en la qual es passa més temps a casa. El cinema és un dels vessants de l'oci casolà que més atracció reuneix en aquestes dates i que millor que seguir una pel·lícula en un projector com la de Phoenix Technologies, de 2x2 metres d'alt i ample. Aquesta pantalla mural es pot instal·lar en la paret o en el sostre, i la tela amb la qual està fabricada millora les qualitats de lluentor i profunditat d'imatge.



Per 48,15 euros.

Smartwatch per a nens

Els nens conformen un dels sectors de població l'ús de la qual de la tecnologia està creixent any a any. Hangang ofereix un rellotge intel·ligent barat, però amb les millors prestacions. El primer que caldria destacar és el seu disseny, amb un marc i una corretja ajustable de silicona, que cridarà l'atenció dels petits pels seus cridaners colors.

Càrrega ràpida per a mòbil

Tenir un carregador extra a mà sempre ve bé. L'Anker PowerPort PD2 és, probablement, el millor carregador universal i multiport del mercat. Té dos ports de càrrega i és capaç de detectar automàticament el dispositiu i ajustar la potència per a una càrrega més eficient sense danyar la bateria. A més, és compatible amb qualsevol telèfon del mercat.