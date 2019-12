L'error de Gboard que no deixa fer servir els telèfons Android. Com se soluciona?

Usuaris de telèfons mòbils d'Android s'han despertat aquest dimarts amb un petit gran problema: l'aplicació Gboard, el teclat virtual de Google, mostra un error, es tanca sol i no deixa escriure res. No poden fer servir WhatsApp, ni Gmail ni cap altra aplicació que impliqui escriure.

Aquest inconvenient afecta de veritat als telèfons mòbils que només tenen instal·lat un únic teclat virtual, el Gboard, el que ve per defecte al sistema Android bàsic. Segurament no ho notin, en canvi, els smartphones de Huawei o Samsung, que solen disposar d'un teclat propi que substitueix al Gboard.

Com solucionar l'error de Gboard?



Google no ha anunciat què ha passat amb el seu teclat, però segurament ja està treballant en una actualització per reparar l'error. Si ets dels afectats i no vols esperar a que arribi la solució, l'únic que pots fer és canviar de teclat o instal·lar-ne un de nou.

Per canviar el teclat virtual per defecte cal anar al botó de "Configuració", seleccionar "Idioma i teclat" i escollir un dels teclats disponibles.

Si no en tenim cap més que el Gboard, caldrà instal·lar-ne un de nou a través de Google Play. N'hi ha de gratuïts. A la redacció hem provat Fleksy. Ara bé, per trobar-lo dins de Google Play, com que no podràs escriure el nou, l'hauràs d'introduir a través de l'opció de veu.

Un cop configurat el nou teclat (també hi ha disponibles Swype o Slash Keyboard), l'usuari ja podrà escriure com ho feia abans amb el Gboard de Google.