La Policia Nacional publica contracte entre pares i fills per establir normes de bon ús de les noves tecnologies

Els nens cada vegada es converteixen abans en usuaris de la tecnologia, i un dels regals estrella del Nadal segur que serà un nou mòbil, ordinador portàtil o tauleta per jugar, navegar per Internet i fer deures. No obstant això, solen desconèixer els perills de la xarxa, per això és essencial que els pares ajudin i ensenyin els seus fills a fer un bon ús de les noves tecnologies.

Aquesta acció sol ser complicada perquè el control que fan els pares i les llibertats que volen els fills no són compatibles en la majoria dels casos. Per això, la Policia Nacional ha proposat un contracte per a pares i fills menors de 13 anys amb la finalitat de que fixin per escrit unes normes per establir un bon ús de mòbils, tauleta i ordinadors abans que el nen comenci a fer servir el seu nou dispositiu.

La proposta recull 20 clàusules que tant pares com nens han de respectar perquè l'experiència amb el primer dispositiu sigui positiva per a totes dues parts. En els primers punts es recomana que tot el procés, des de la compra fins a la configuració del dispositiu ha de ser un treball conjunt dels pares i fills. És important que s'instal·lin filtres de control si els nens són petits.

També s'insta que el nen faci un ús correcte complint amb les normes legals a més de fer un ús responsable, intel·ligent i respectuós del dispositiu. L'usuari haurà d'acceptar que fins que sigui més gran els pares han de saber les claus i contrasenyes d'accés del dispositiu i les 'apps' que fa servir.

Els pares hauran de comprometre's a respectar la intimitat del fill sempre que compleixi amb les normes establertes i a que aquest control es reduirà de manera progressiva a mesura que el fill mostri un ús responsable i prudent d'Internet.

Quant a les xarxes socials, hauran de complir amb els requisits d'edat imposats en les 'apps' i hauran d'anar amb compte amb les relacions 'online' i només podran afegir els usuaris que coneguin de debò. A més el fill es compromet a denunciar qualsevol tipus de mala pràctica a Internet, i a no difondre cap tipus d'imatge íntima o inadequada, ni fer servir el dispositiu per ofendre, humiliar o assetjar ningú.

Els últims punts d'aquest contracte incideixen que l'usuari haurà de contestar sempre les trucades dels seus pares, deixar el dispositiu carregant en un lloc comú de la casa i fer un ús adequat de la tecnologia per evitar qualsevol tipus d'addicció als 'gadgets'.

El text compartit per la Policia Nacional és una proposta dels punts que han d'acordar pares i fills, les normes que es comprometen a complir i que sempre han d'estar "pactades de comú acord". No obstant això, i segons les circumstàncies de cada família, el contracte pot contenir normes que difereixin de les propostes o que fins i tot ampliar-se en alguns punts.