L'engany de WhatsApp sobre els dècims no premiats de la Loteria de Nadal

La Loteria de Nadal continua generant una infinitat de reaccions. Si aquest diumenge, coincidint amb el sorteig, el més comentat era el moment en què un operari va introduir algunes boles al bombo, i va obligar fins i tot a una reacció oficial per part de Loteries, les hores posteriors a l'extracció dels premis segueixen sent carn de rumors i més rumors.

Un dels més estesos a través de WhatsApp, i que ha arribat ja a innombrables usuaris per tota la geografia espanyola, es refereix als dècims no premiats. "Loteries i Apostes de l'Estat retornarà el 50% (10 €) de cada dècim no premiat que es lliuri en l'administració més propera entre el 22 i el 28 de desembre de 2019, per un greu error en el sorteig al no incloure 2.000 números al bombo ", diu el missatge, òbviament mancat de qualsevol fonament ni veracitat.

Els difusors de la bola afegeixen a més en el missatge com a signatura el nom d'un mitjà de comunicació, el que intenta fer-ho més creïble. No obstant això, res més lluny de la realitat. Si vostè porta els seus dècims no premiats a l'administració, no n'obtindrà cap tipus de remuneració econòmica.