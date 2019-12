Creen un dit robot que permet activar un interruptor amb el mòbil o la veu

Per a convertir en intel·ligent qualsevol dispositiu tradicional que funcioni a través d'interruptors físics, una companyia australiana ha desenvolupat Fingerbot, un dit robot amb el qual l'usuari pot activar qualsevol dispositiu a distància a través de la veu o del mòbil.

Fingerbot és un petit interruptor amb un disseny modular que li permet actuar com a polsador intel·ligent per a una àmplia varietat de dispositius sense connectivitat, com a interruptors de la llum i electrodomèstics.

El dit robot compta amb un ganxo en la part superior que li permet enganxar-se a gairebé qualsevol superfície, i se li afegeixen diversos tipus de mecanismes extensibles que fan a la vegada de dit, prement interruptors tradicionals.

Aquests dits que s'incorporen a Fingerbot també poden usar-se en pantalles tàctils i fins i tot els usuaris poden encarregar models personalitzats segons les seves necessitats que s'imprimeixen a través d'impressores 3D.

El dispositiu és intel·ligent, amb connectivitat Bluetooth, i pot controlar-se a través de l'aplicació Adaprox per a mòbils i és compatible també amb els assistents intel·ligents Siri d'Apple, l'Assistent de Google o Alexa d' Amazon.

D'aquesta manera, com expliquen els seus creadors en la seva pàgina de 'micromecenatge', Fingerbot pot usar-se per a convertir un dispositiu tradicional en intel·ligent, sense necessitat d'adquirir tot un ecosistema de dispositius connectats a internet o Bluetooth.

La companyia australiana Adaprox, creadora del dit robòtic, ha presentat el projecte en la plataforma de micromecenatge Kickstarter, on ha superat el seu objectiu i ja ha obtingut més de 50.000 dòlars de finançament.

Fingerbot es ven a través de diferents kits, des del joc bàsic per 29 dòlars amb un solo dispositiu fins a kits familiars amb diverses unitats per a controlar una casa sencera. Les unitats començaran a enviar-se el maig del 2020.