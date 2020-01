Els 10 videojocs més esperats de 2020

Comença un nou any i el calendari més important per a tots els gamers és el del llançament de videojocs del 2020. Un any que estarà especialment marcat per l'arribada de la nova generació de consoles comandades per la japonesa Playstation 5 i l'americana Xbox Series X, però tot apunta que el llançament d'aquestes no arribarà fins a finals d'any. Per això les grans companyies han volgut esprémer al màxim la potència de l'actual generació de consoles i s'han guardat a la re càmera algunes perles per donar el colofó final a una magnífica generació de consoles. Aquí us deixem els 10 videojocs més esperats del 2020.

Per ordre de llançament i molt esperat pels fans de Dragon Ball. Arriba el primer action RPG de la franquícia per a consoles de sobretaula, Dragon Ball Z Kakarot. Que ens traslladarà als escenaris i localitzacions més emblemàtiques de la saga de l'anime. Amb multituds de combats que inclourà des de la Saga dels Sayans fins a la del Monstre Buu.

Un dels més esperats de tot l'any, Final Fantasy VII Remake, després de més de 20 anys de la versió per la primera Playstation, els creadors han escoltat els fans i ens brinden amb una revisió amb gràfics completament nous i un sistema de jugabilitat actualitzat. En aquesta primera entrega de la revisió s'explicarà des de l'inici de l'aventura d'en Cloud Strife fins a la sortida de Midgar. Cal recordar que l'aventura completa es llançarà per capítols al llarg dels anys.

Nioh 2 és la seqüela del videojoc de rol i acció de Koei Tecmo i Team Ninja. Apostant de nou per les mecàniques clàssiques de l'èxit de culte Nioh, la seqüela seguirà amb aquesta ambientació basada en el folklore oriental, presentant-nos grans dimonis, fantasmes i espases de foc.

DOOM Eternal és la seqüela de l'èxit de 2016, DOOM. Aprofundint de nou en les arrels clàssiques del gènere d'acció en primera persona, la segona part desenvolupada per Id Software i Bethesda segueix apostant per la guerra a tort i a dret contra els dimonis. En aquesta segona entrega els escenaris seran completament diferents i ens traslladaran a un planeta Terra devastat pels dimonis.

Resident Evil 3 Remake és la reinterpretació del clàssic de Capcom, Resident Evil 3: Nemesis, la tercera part de la trilogia original de survival horror. Seguint amb les passes de la segona part, i amb un aspecte jugable i gràfic renovat sobre la base de les actuals plataformes, ens expliquen la història de Jill Valentine i la seva fugida de la ciutat de Raccoon City infestada pel virus T.

Cyberpunk 2077 és el nou videojoc de rol en primera persona amb estructura de món obert de CD Projekt. Els creadors de The Witcher ens presenten una aventura d'ambientació futurista i ciberpunk en la qual encarnarem a un personatge dissenyat a la nostra mesura i on haurem de sobreviure en una perillosa ciutat plagada de corporacions, cíborgs, bandes i les més variades amenaces tecnològiques.



Marvel's Avengers és un videojoc d'acció i aventura per a un jugador amb opcions de cooperatiu online que ens convidarà a ser als herois més poderosos de la Terra. Desenvolupat per Square Enix, Crystal Dynamics i Eidos Mont-real, el títol ens portarà a encarnar als cèlebres personatges de Marvel com Thor, Capità Amèrica, Hulk, Iron Man o la Vídua Negra en una història completament nova mai vista.

The Last of Us Part II és la continuació directa de The Last of Us, un dels videojocs que més estima ha captat en tota la història. La protagonista, l'Ellie haurà de tornar a fer front a un món post apocalíptic en aquest videojoc d'acció que mescla la violència, amb elements de rol i acció frenètica.

Encara no se sap gran cosa, però el que està clar és que torna la bruixa més famosa dels videojocs amb Bayonetta 3. Programada i desenvolupada per PlatinumGames, de la famosa saga de hack and slash. L'entrega està pensada en exclusiva per Nintendo Switch,

Sucker Punch, creadors de la saga inFamous presenten un nou videojoc anomenat Ghost of Tsushima d'acció, sigil i aventura. Que canvia l'ambientació de ciència-ficció i personatges mutants per a traslladar-nos a un passat històric de gran veracitat. El videojoc ens portarà a un Japó feudal minuciosament recreat en el que aspira convertir-se en un referent de la consola japonesa.