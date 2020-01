Netflix estudia oferir un pla de subscripció de diversos mesos amb descompte

La plataforma Netflix està provant des del desembre a l'Índia un pla més atractiu per als consumidors que comptaria amb una subscripció de diversos mesos amb descompte, cosa que podria oferir més tard a nivell mundial.

Amb aquest pla de descompte, els nous usuaris podran triar entre un pla de tres mesos amb un 20 per cent de descompte, un de sis mesos amb un 30 per cent de descompte i un de 12 mesos amb un 50 per cent de descompte.

"Creiem que els nostres usuaris valorarien la flexibilitat a l'hora de pagar diversos mesos alhora", ha assenyalat el CEO de Netflix, Reed Hastings, en una roda de premsa a la capital índia.

"Això és una prova i només la presentarem de manera més àmplia si els usuaris ho troben útil", ha recalcat, segons ha recollit 'The Hollywood Reporter'.

Al juliol, la companyia també va introduir a l'Índia el seu primer pla únicament per a mòbils per 199 rupies (uns 2,5 euros) al mes per adreçar-se als més de 478 milions d'usuaris d''smartphones' del país.

Més tard, a l'octubre, Netflix va introduir un pla semblant a Malàisia per 4 dòlars al mes (uns 3,6 euros), per la qual cosa la companyia podria estar pensant a ampliar aquest tipus de tarifes a altres països.