Sota el lema «We are connected (Estem connectats)», Mango llança una col·lecció d'accessoris techies, de color blanc, que inclou altaveu Bluetooth, bateria externa i auriculars sense cable. La col·lecció és a la venda al canal online i en botigues. Els accessoris són compatibles per a Android i Apple. L'empresa va llogar un espai al districte tecnològic del 22@ per al seu nou centre d'innovació.