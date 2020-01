Facebook cancel·la els plans d'introduir publicitat a WhatsApp

Facebook ha cancel·lat el pla d'introduir anuncis a l'aplicació de missatgeria WhatsApp i en els últims mesos la companyia ha dissolt l'equip de treballadors que s'encarregaven d'aquest projecte, segons ha informat The Wall Street Journal (WSJ).

Facebook va anunciar el 2018 el seu projecte d'introduir anuncis a WhatsApp per augmentar la monetització en funcions com els estats, i substituir així el model anterior de pagament per subscripció anual i mantenir-ne el caràcter gratuït.

El vicepresident de WhatsApp, Chris Daniels, va declarar que la publicitat seria "la principal eina de monetització de l'empresa, així com una oportunitat perquè les empreses arribin a les persones a WhatsApp".

Ara, la feina que havia avançat la companyia durant mesos s'ha eliminat del codi de l'aplicació, tot i que al maig del 2019 havia dut a terme les primeres proves als estats, amb anuncis semblants als de les històries d'Instagram, també de Facebook.

L'equip responsable del projecte s'ha dissolt en els últims mesos, segons WSJ. La companyia manté els seus plans d'introduir els anuncis als estats en algun moment, però se centrarà a desenvolupar funcions perquè les empreses puguin interactuar amb els consumidors com a mètode de monetització en la seva versió WhatsApp Business.

El pla de monetització que lidera Facebook, propietari de WhatsApp des del 2014, va ser el responsable de la dimissió dels dos creadors de WhatsApp, Brian Acton i Jan Koum, tots dos durant el 2018. L'aplicació té ara més de 1.500 milions d'usuaris arreu del món.