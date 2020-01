Com eliminar la subscripció de correus electrònics publicitaris

Els usuaris reben al llarg del dia tota mena de correus electrònics en la seva safata d'entrada: aquells que els interessen i que provenen de remitents que pretenen oferir-los informació sobre temes laborals o de compres que han realitzat; i aquells que pertanyen a empreses, moltes d'elles xarxes socials, el contingut de les quals és fonamentalment publicitari.

Els correus publicitaris solen pertànyer a companyies de moda o d'oci o a xarxes socials, que han inclòs a l'usuari en una llista de distribució per a enviar-li correus electrònics sobre el seu servei i que, en moltes ocasions, l'usuari ni tan sols recorda quan ha acceptat rebre tal informació.

Per acabar amb aquests correus massius, existeixen diversos mètodes que els usuaris poden utilitzar per a donar-se de baixa de les seves corresponents subscripcions a través de diferents webs i opcions dins de les mateixes aplicacions i serveis de correu electrònic.



A través del correu

L'opció més habitual per no tornar a rebre correus promocionals d'un remitent determinat és la d'acudir a la part inferior del cos del correu electrònic. Aquí sol aparèixer una opció que avisa a l'usuari que pot donar-se de baixa de la llista de distribució. Per fer-ho, només ha de prémer sobre l'opció 'donar-se de baixa', 'donar-se de baixa d'aquesta llista' o 'cancel·lar subscripció'.

La web conduirà, generalment, a una finestra en la qual l'usuari haurà de seleccionar entre diverses opcions el perquè vol donar-se de baixa per a, seguidament, ser eliminat de la llista de distribució. D'aquesta forma, ja no tornarà a rebre cap correu electrònic d'aquest remitent, tret que torni a donar-se d'alta.

Una altra opció per donar-se de baixa de la llista de distribució des del correu electrònic és la d'utilitzar l'enllaç que Google ha incorporat per a això. En una versió per a ordinador, l'usuari haurà d'obrir un correu del remitent del qual vol cancel·lar la recepció de missatges. Al costat del nom del remitent, apareix l'opció 'Cancel·lar subscripció' o 'Canviar preferències'.

En la versió mòbil de Gmail, aquesta opció apareix en els tres punts que es troben en la part superior dreta, que despleguen una sèrie d'opcions entre les quals es troba 'Cancel·lar subscripció'. No obstant això, Google, en la seva pàgina d'Ajuda de Gmail, adverteix que aquesta opció pot no aparèixer -ni en web ni mòbil-. Llavors, insta a bloquejar al remitent o marcar el missatge com 'spam'.

Per a donar-se de baixa d'una llista de subscripció en iOS Mail i en Outlook el mecanisme que cal seguir és el mateix, encara que en aquests casos l'opció d'eliminar subscripció en l'escriptori apareix sobre el remitent del correu en lloc del seu costat. En el cas de Yahoo, només es permet marcar com 'spam' o correu escombraries tant en mòbil com en escriptori.



Eliminació massiva

D'altra banda, si l'usuari prefereix eliminar les seves subscripcions d'una forma més còmode i fent un esborrat complet de les seves dades per a no deixar rastre de la seva presència en la corresponent plataforma, ho pot fer a través d'eines creades específicament per a això com Elimina'm, Unsuscriber, Unlistr o fins fa poc Unroll.me.

En el cas d'Elimina'm, es tracta d'una eina a la qual es pot accedir a través de la pàgina sobre ciberseguretat Dret de la Xarxa, que permet eliminar les subscripcions de l'usuari a Facebook, Yahoo, Instagram, Medium, Pinterest, Disqus, MySpace, Shopify, Spotify, Twitter, Skype, Linkedin, Google, Flickr, Badoo, Reddit, Slack, Telegram i Yammer.

L'usuari haurà de prémer sobre l'enllaç del servei corresponent disponible en la pàgina, que el redirigirà a la pàgina oficial de l'aplicació de la qual desitja donar-se de baixa. Aquest haurà d'iniciar sessió amb el seu compte i seguir els passos que apareguin en pantalla.

Una altra eina és Unsuscriber, que segueix un mecanisme similar a l'anterior. L'usuari ha d'iniciar sessió en el seu compte de correu electrònic a través del web, on es crearà una carpeta 'Unsuscribe' (donar-se de baixa). Allà has d'anar arrossegant i introduint tots aquells correus no desitjats, de manera que l'eina bloquejarà automàticament els 'emails' que entrin del remitent en la safata d'entrada.

Seguidament, l'eina avisarà al remitent del correu corresponent que l'usuari desitja cancel·lar la seva subscripció i ser eliminat de la llista de distribució. Fins que això succeeixi, els correus d'aquest remitent s'emmagatzemaran en la carpeta 'Unsuscribe'.

Una altra eina és Unlistr, que es pot utilitzar en Outlook, iOS i Android per eliminar automàticament tots aquells correus electrònics no desitjats per l'usuari. L'usuari haurà d'instal·lar l'aplicació, seleccionar els remitents de correu dels quals no vol rebre contingut i Unlistr eliminarà automàticament tots aquells correus que provinguin d'aquest remitent.

Unroll.me era una eina que permetia eliminar també les subscripcions a correus massius com Unsuscriber o Elimina'm, però que actualment no es troba disponible a la Unió Europea ni en l'Àrea Econòmica Europea, com asseguren des de la seva pàgina web.Això es deu a la seva incompatibilitat amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, ja que recopila la informació recollida dels usuaris amb finalitats analítics i d'estudi de mercat.

D'altra banda, per a aquells usuaris que no vulguin eliminar la seva subscripció a una llista de distribució completa sinó només a determinades informacions que envien els serveis, ho pot fer a través dels ajustos de cada aplicació.

Així, a Spotify, si acudeix al seu perfil, a Notificacions, l'usuari podrà seleccionar quin tipus d'informació vol rebre per correu electrònic i què no. El mateix succeeix en xarxes socials com Twitter, on l'usuari pot acudir a 'Configuració i Privacitat' dins del menú d'opcions del seu perfil, a 'Notificacions' ; 'Notificacions per correu electrònic'. Aquí podrà seleccionar quins continguts vol rebre a través d'aquest servei.

El mateix mecanisme es pot seguir en Facebook, dins de 'Notificacions' ; Correu electrònic'. I també a Instagram, accedint a 'Notificacions' dins de 'Configuració' en el perfil, i a l'apartat 'Correu electrònic i SMS'.

En definitiva, l'usuari compta amb diversos mecanismes per eliminar les subscripcions que té actives de les llistes de distribució. Les empreses les empren per a enviar informació publicitària o amb butlletins informatius, i per això és important conèixer totes aquestes eines per a procedir a l'eliminació del servei no desitjat, amb la finalitat d'acabar amb els correu publicitaris que arriben a la safata d'entrada o, almenys, saber que es té l'opció de poder seleccionar quina informació es vol rebre sobre aquest tema.