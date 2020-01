Les cinc novetats de Google que no coneixies

Google és el cercador més utilitzat del planeta, milions d'usuaris es descarreguen cada dia les seves aplicacions i cada vegada són més els que s'han comprat el seu telèfon intel·ligent. No obstant això, la seva contínua labor de millores i actualitzacions fan que molts no coneguin alguns trucs i dreceres que permeten utilitzar els serveis de Google amb més comoditat. A continuació, et presentem algunes de les últimes novetats de Google que potser no havies descobert:



Icones de pàgina per a identificar millor els resultats

Last year, our search results on mobile gained a new look. That's now rolling out to desktop results this week, presenting site domain names and brand icons prominently, along with a bolded "Ad" label for ads. Here's a mockup: pic.twitter.com/aM9UAbSKtv — Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020

Utilitzar els iPhone i iPad com a claus de seguretat física

Labs, que permet que els usuaris provin funcions experimentals

Serveis de gestió de llistes i notes de l'Assistent

Mode de astrofotografía en els Píxel

Llista de reproducció de notícies feta a mida

Google ha començat a introduir una actualització de disseny en el seu cercador homònim on a partir d'ara mostra icones de petita grandària damunt dels resultats de les pàgines web per reconèixer la procedència de les pàgines, així com una marca en negreta per identificar els anuncis.Aquesta funció es troba present tant en la versió de web del cercador de Google com en la seva aplicació per a dispositius mòbils Android i ha estat confirmada pel responsable de seguretat de cerques de Google, Danny Sullivan, que assegura que "ajuda als qui busquen a entendre millor d'on prové la informació, filtrar resultats més ràpidament i dedicir què explorar".El cercador més gran d'internet ha instaurat una nova funció en els mecanismes d'autenticació dels seus comptes que permet que els seus usuaris utilitzin dispositius mòbils d'Apple com els telèfons iPhone i les tauletes iPad com a claus de seguretat física per a accedir als seus comptes.Aquesta funció, que ja estava disponible en mòbils Android des de juny de l'any passat, fa ús de l'autenticació en dos passos, i funciona a través de l'aplicació Smart Lock per a iOS.A través de la identificació de doble factor, els usuaris poden accedir als seus comptes de Google utilitzant els mecanismes d'identificació dels dispositius mòbils amb sistema iOS a través de l'Enclavament de Seguretat desenvolupat per Apple, que Google defineix com una "clau de seguretat integrada".Google ha començat a provar una nova secció anomenada 'Labs' en la qual l'usuari pot provar funcions i aplicacions experimentals.Google Labs, la web en la qual la companyia mostrava els prototips d'aquells productes que estaven en desenvolupament perquè els usuaris poguessin provar-los, es va tancar definitivament al juliol de 2011.No obstant això, 9to5Google va informar a principis de 2019 sobre la possible "resurrecció" d'aquesta secció que apareixia en la beta de la versió 9.21 de Google.El gegant estatunidenc facilita l'organització de les tasques per fer amb la integració de serveis com Google Keep, Any.do, AnyList o Bring! en el seu Assistent, la qual cosa permetrà crear i gestionar llistes mitjançant comandaments de veu.L'usuari pot connectar l'Assistent amb el servei de llistes i notes que prefereixi, des de l'apartat de 'Serveis' en la Configuració, on trobarà l'opció 'Notes i Llistes'.Poden emprar-se en qualsevol dispositiu amb suport de l'Assistent, tant 'telèfons intel·ligents' com altaveus o pantalles intel·ligents, i suporta la interacció amb comandaments de veu.La manera de astofotografía en els Píxel permet fotografiar les estrelles en el cel nocturn amb nitidesa.En aquesta mena de fotografies és important que entri la major llum possible perquè la imatge no tingui soroll i per això s'augmenta el temps d'exposició, és a dir, el temps per a capturar la llum. No obstant això, si l'exposició és molt llarga, el moviment en l'escena fotografiada o la inestabilitat de la càmera pot fer que la fotografia surti borrosa.Per a evitar això, el mode astrofotografía en els Píxel divideix l'exposició en una seqüència de diversos fotogrames amb menys temps d'exposició i, com a conseqüència, menys moviment en l'escena fotografiada.Els fotogrames poden estar borrosos de manera individual, però en unir-los la imatge es veu "molt més clara", explica Google.Aquesta nova eina denominada 'Your News Update' permet a l'usuari escoltar una 'playlist' de notícies creada específicament per a ell en el moment, basant-se en els seus interessos, lloc en què es troba, historial i tot tipus d'informació emmagatzemada sobre ell en el seu compte.Per a activar aquesta nova funció l'usuari ha d'acudir al seu perfil en el seu compte dins d'ajustos, a la pestanya 'Tu', a Notícies i prémer sobre 'Your News Update'. Una vegada ho faci, només haurà de dir a l'Assistent a través del seu dispositiu mòbil o altaveu intel·ligent 'Hola Google, reprodueix-me les notícies', i Google començarà a reproduir aquesta 'playlist' de notícies curtes.