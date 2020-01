Google comença a cobrar al Govern dels EUA per l'accés a les dades d'usuaris

Google ha començat a cobrar a les agències governamentals dels Estats Units que li demanen accés a les dades dels seus usuaris per dur a terme investigacions policials, amb unes tarifes que oscil·len entre els 40 i 223 euros en funció de la sol·licitud. Anteriorment, aquests processos es feien gratuïtament, però a causa del nombre creixent de sol·licituds, segons ha publicat 'The New York Times', Google ha presentat unes tarifes, que pot cobrar segons la legislació dels Estats Units.

Aquesta mesura està en vigor des del 13 de gener, segons consta en el document, en el qual Google explica que es reserva el dret a cobrar preus diferents segons el cas. La companyia de Mountain View (Califòrnia) cobrarà a les agències dels Estats Units 45 dòlars per petició, mentre que per respondre una ordre judicial demanaran 150 dòlars, que en aquest cas Google proporciona un registre amb informació de l'usuari.

Les sol·licituds més cares són les ordres d'escorcoll, que costen 245 dòlars amb informació de l'usuari i l'historial de la seva activitat, mentre que altres tràmits, com les peticions d'escoltes policials, valen 60 dòlars. Segons l'últim informe de transparència de dades de Google, la primera meitat del 2019 la companyia nord-americana va rebre més de 75.000 sol·licituds governamentals per accedir a les dades de 165.000 comptes arreu del món.