Amb 99 telèfons mòbils simula un embús de trànsit i enganya Google Maps

Un usuari ha aconseguit enganyar Google Maps després d'anar passejant pels carrers de Berlín (Alemanya) amb 99 telèfons mòbils de segona mà en un carretó, fet que ha provocat que la companyia nord-americana alerti d'un embús en la seva plataforma. Quan Google Maps detecta un embús o complicacions en la circulació canvia el color de les carreteres a taronja o vermell. Per fer-ho, Google utilitza els 'smartphones' dels usuaris per determinar si el trànsit és intens o no.

L'artista conceptual alemany Simon Weckert n'era conscient, per la qual cosa va decidir fer una broma a Google i crear una zona de trànsit intens falsa en un carrer de Berlín. Per fer-ho, ha agafat 99 telèfons mòbils intel·ligents de segona mà i ha sortit a passejar per carregar-los en un carretó. Google ha detectat una alta concentració d'usuaris per on passejava Weckert i ha assenyalat aquest carrer, anteriorment en color verd, de color taronja i vermell.