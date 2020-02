Sant Valentí arriba a Fortnite

S'acosta Sant Valentí, així que és el moment perfecte per formar grup amb les vostres mitjes taronges i gaudir del primer gran esdeveniment de 'Fortnite' del 2020: 'Amor y Guerra'. Durant aquest fugaç període, els grups mixtos de jugadors podran participar en un nou MAT i completar desafiaments per obtenir articles gratuïts. Descobrim tots els detalls en amor i companyia.

El nou vessant cronometrat, creat per la comunitat, es diu «Buscar y Destruir». En forma de recompensa, s'obté un pic i una celebració gratuïta, però l'important és el funcionament: és un joc d'atac i defensa de tota la vida. Els jugadors han de formar un equip per arribar per arribar al cim o€ bé, en «Amor y Guerra»... tot s'hi val. Les regles són molt senzilles, però és important memoritzar-les:

Equips de 6 fins a 11 rondes on s'alçaran com a guanyadors aquells que guanyin 6 rondes. Destruir les ubicacions per a les bombes (atacants), defensar les ubicacions de col·locació de les bombes (defensors) o eliminar l'equip enemic. Eliminar enemics, col·locar o desactivar objectius i completar rondes per aconseguir or.

Tot aquest conglomerat servirà per a comprar armes, escuts i més materials de construcció.

Avís: l'or s'acumularà entre rondes, però desapareixerà en canviar de bàndol. Només queda una qüestió per revelar: Qui s'oculta darrere la màscara? La mateixa Harley Quinn?