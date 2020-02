Aquestes són les millors «apps» per estalviar diners

Una de les metes més comunes al començar l'any o de cara a les vacances d'estiu és l'estalvi. Sempre ens proposem aconseguir un matalàs econòmic, però no sembla una tasca fàcil d'aconseguir. Com ja és costum, la tecnologia ve disposada a donar un cop de mà. Arrodoniment, ingrés únic, regles d'estalvi ... Com funcionen les apps d'estalvi?Realment són efectives? Des de iAhorro repassem algunes de les apps d'estalvi més populars:





Metes i consells

Oingz - Gratuïta. Android 5.0 i versions posteriors. Mida 8,9 M. Oingz analitza les necessitats de l'usuari segons el seu perfil per oferir un servei personalitzat. Suggereix objectius i ajuda a crear un pla d'estalvi. L'algoritme de l'app serà el que organitzi l'estalvi en funció dels objectius. A més, realitza projeccions futures i porta a terme el seguiment de l'estat actual per determinar si podràs aconseguir les metes a temps.

Coinch - Gratuïta. Android 6.0 i versions posteriors. Mida 9,8 M. Coinch proporciona consells per estalviar més i aconseguir les metes que es marqui l'usuari. Així informa de quant s'ha d'estalviar diàriament per assolir l'estalvi proposat. Disposa d'un sistema d'alertes per no oblidar dipositar diners per a l'estalvi. A més, permet crear metes compartides amb amics, on tots podran aportar.

Moneyhero - Gratuïta. iPhone i Android 4.4 i versions posteriors. Mida varia segons el dispositiu.L'usuari marca les seves metes i Moneyhero calcula la despesa diària per aconseguir l'objectiu. Segueix el progrés diari, i comunica la mitjana de despeses, segons el ritme de la despesa, comunica a l'usuari fins a quin dia del mes tindrà diners disponibles. A més d'ajudar a conèixer on van els diners gastats, també permet gestionar les finances en parella. Opció de pagament Premium.



Arrodoniment

Arbor - Gratuïta. iPhone i Android 4.4 i versions posteriors. Mida 32M. Arbor és una app d'estalvi que funciona a través de regles. Per començar l'usuari ha de vincular el seu compte bancari, d'aquesta manera l'aplicació guardarà els diners destinats a l'estalvi, podent acumular-se en la pròpia app o transferint cada 100 euros. També es poden programar transferències periòdiques i crear metes. A més, també permet invertir els estalvis des de tan sols 5 €. El proveïdor de pagaments és Lemonway, de manera que els moviments en el compte bancari es reflectiran sota aquest nom.

Coinscrap - Gratuïta. iPhone i Android 4.4 i versions posteriors. Mida 26M. Funciona a través de regles d'estalvi, en aquest cas els diners estalviats es transfereix cada divendres automàticament del compte corrent o targeta a un producte d'assegurança de vida-estalvi contractada amb l'entitat asseguradora CASER.



Estalvi per a famílies