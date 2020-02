Amazon cancel·la la seva participació al Mobile World Congress pel coronavirus

L'empresa multinacional Amazon ha anunciat aquest diumenge que cancel·la la seva participació al Mobile World Congress (MWC) pel coronavirus. Segons han confirmat a l'ACN fonts oficials de la companyia, no participaran a la fira, que se celebrarà del 24 al 27 de febrer a Barcelona, per l'amenaça del virus. "A causa del brot i les contínues preocupacions entorn al nou coronavirus, Amazon es retirarà d'exhibir i participar al MWC 2020", expliquen en un comunicat. Amb aquesta decisió, se sumen a les cancel·lacions anunciades per LG, Ericsson i Nvidia els últims dies.

El Departament de Salut català, per la seva banda, ja ha fet una crida a la tranquil·litat després de les baixes d'empreses i va assegurar que el sistema "està absolutament preparat" tant per detectar com per tractar possibles casos. Algunes de les mesures que s'implementaran seran posar punts sanitaris més visibles en el recinte firal i hi haurà solucions desinfectants per a les mans.