Samsung mostra el Galaxy Z Flip a la cerimònia dels Oscars 2020

Galaxy Z Flip és el nou membre de la família d''smartphones' plegables de Samsung. A diferència del Galaxy Fold, que es transforma de mòbil a tauleta, Z Flip es plega i desplega en vertical, cosa que en redueix la mida quan està tancat.

Com s'ha pogut veure en l'anunci que ha compartit Samsung durant la cerimònia d'entrega dels Oscars, que ha recollit el periodista de Bloomberg, Mark Gurman, Galaxy Z Flip té, a la part exterior, un mòdul per a la càmera dual i, just a la vora, una petita pantalla de notificacions que avisa, per exemple, quan entra una trucada.

És un dispositiu compacte, que segueix la línia de disseny del Motorola Razr. Un cop desplegat, a la part interior hi ha la pantalla, que ocupa tot l'espai. A la part superior, a més, hi ha una càmera simple.

L'anunci, a més de mostrar el potencial d'aquest 'smartphone' per fer vídeotrucades, també ha mostrat un dels colors en què estarà disponible: el lila.