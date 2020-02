Així intenta Instagram lluitar contra l'assetjament escolar

Servirà per preveure si un estudiant està patint bulling

Servirà per preveure si un estudiant està patint bulling | Shutterstock

Instagram ha anunciat aquest dimarts un conjunt de noves funcions de seguretat entre les quals destaquen els nous informes que expliquen als usuaris la situació del procés de revisió d'un contingut reportat i utilitzarà la Intel·ligència Artificial (IA) per detectar comentaris d'assetjament escolar abans que es publiquin.

La plataforma ha volgut recordar als seus usuaris que si veuen "alguna cosa que no hauria d'estar a Instagram, de contingut ofensiu o que pogués considerar-se assetjament escolar", ho poden reportar de manera anònima, tal com explica la xarxa social en un comunicat.

Entre les novetats, la companyia ha volgut millorar la transparència quan els seus usuaris reporten alguna cosa a través d'una nova funció d'informes que es coneix com a 'Sol·licituds de suport'.

Mitjançant aquesta eina, Instagram mostra als usuaris l'estat dels processos de revisió dels continguts que han reportat. Un cop es resolgui, si no està d'acord l'usuari pot sol·licitar una segona revisió.

'Sol·licituds de suport' inclou algunes accions com silenciar, bloquejar, restringir o deixar de seguir l'usuari el contingut el qual ha denunciat. Instagram ha anunciat que introduirà la nova funció en les properes setmanes.

APEL·LACIONS PER SUSPENSIÓ DINS DE L'APP

La plataforma ha introduït també noves funcions per millorar els processos d'apel·lacions per a comptes deshabilitats, que passen a trobar-se dins de l'aplicació d'Instagram.

Anteriorment, aquesta opció només estava disponible a través del centre d'ajuda del servei, però ara passarà a aparèixer automàticament quan l'usuari provi d'iniciar sessió des del seu compte deshabilitat. La funció arribarà també en les properes setmanes.



PREVENIR L'ASSETJAMENT ESCOLAR ABANS QUE ES PUBLIQUI

La xarxa social ha desenvolupat altres funcions de seguretat per prevenir l'assetjament. A la funció 'Restrict', que bloqueja les notificacions i oculta els comentaris de l'assetjador, s'afegeixen funcions d'Intel·ligència Artificial que detecten els comentaris amb contingut "potencialment ofensiu" abans de publicar-se.

D'aquesta manera, per ajudar comptes que han estat piratejats, s'han facilitat els passos d'inici de sessió i recuperació de compte. Instagram proporcionarà una ajuda automàtica per recuperar el compte quan un usuari tingui problemes per accedir-hi, mitjançant un codi enviat al correu electrònic o al telèfon.

D'aquesta manera, després de completar aquest procés s'eliminen tots els altres accessos no autoritzats al seu compte, la qual cosa permetrà recuperar el compte fins i tot si la seva informació ha estat modificada per un hacker, segons explica la plataforma.