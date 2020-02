Com activar el tema fosc de WhatsApp per Android

Una de les característiques més demandades en els darrers temps a WhatsApp és el mode fosc, que a finals de gener va arribar a la versió beta de l''app' per a Android i sembla que poc a poc ha començat a estendre's a la resta d'usuaris.

Al gener, el tema fosc es va introduir en la versió beta per a Android 2.20.13. Es tracta d'una característica dissenyada per facilitar la lectura, en reduir el contrast, i per oferir un consum d'energia menor.

Alguns usuaris amb la versió 2.20.33 de la versió definitiva de l''app' han començat a veure una nova opció a 'Configuració' que permet seleccionar el tema fosc.

Es tracta de 'Temes', i pot trobar-se dins de la configuració dels 'Xats', just damunt de 'Fons'. En punxar sobre els temes, apareixen tres opcions entre les quals triar: 'Predeterminat pel sistema', 'Clar', 'Fosc'.

En triar 'Fosc' la interfície adopta una paleta de colors fosca, en tonalitats grises. Aquest canvi no només afecta al fons, sinó també als globus de les converses i a la tipografia.

En el cas d'iPhone, sembla que encara toca esperar una mica. A principis de febrer, el portal WABetaInfo va informar que el tema fosc havia començat a arribar a un grup reduït de participants en la versió de prova.