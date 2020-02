Funcions de WhatsApp útils i poc conegudes

WhatsApp és l'aplicació de missatgeria més popular del planeta, i a Espanya, la preferida de la majoria dels usuaris. Però, a poc a poc, l'app propietat de Facebook s'ha convertit en molt més que una simple eina de comunicació, fins al punt de constituir per si mateixa una xarxa social.

Però més enllà fins i tot d'això, en el seu desenvolupament progressiu, WhatsApp ha anat incorporant una sèrie de funcions que ens poden resultar de gran utilitat però que, a vegades, no són especialment conegudes. Tenir-les en compte ens ajudarà a treure el major partit a l'app.Aquestes són algunes de les funcions de WhatsApp menys conegudes:



Crear un grup per a un mateix per a enviar arxius

Encara que hi ha múltiples fórmules per manejar els nostres arxius digitals des del mòbil o l'ordinador, un petit truc de WhastApp ens facilita enviar documents d'un dispositiu a un altre de manera molt senzilla.

Només fa falta crear un grup de WhatsApp en el qual estiguem només nosaltres. Per fer-ho, haurem de tenir la complicitat de qualsevol altra persona a l'hora de crear-ho (no és possible generar un grup d'un sol individu). Després, podem eliminar aquesta tercera persona del xat. A partir d'aquí, amb el nostre propi contacte com a únic membre d'aquest grup i fent servir el telèfon mòbil al costat de WhatsApp Web en un ordinador, podem enviar els arxius d'un aparell a un altre de manera ràpida i senzilla.



Tons personalitzats

En moltes ocasions vivim aclaparats per la quantitat de whatsapps que rebem. I entre aquest mar de missatges, pot succeir que se'ns passin inadvertits els més esperats o els dels nostres xats preferits. Per això, una opció tan senzilla com la de personalitzar els avisos d'aquests xats pot ser de gran ajuda. Per això, cal anar al xat triat, prémer en els tres punts de la part superior dreta i 'Veure contacte' per triar després 'Notificacions personalitzades'. En Android, aquí podem decidir el to de notificació, si volem que el mòbil vibri o que aparegui una notificació emergent i fins i tot el color de la llum d'avís (si ho permet el mòbil).



Destacar missatges

Les converses en els xats de WhatsApp poden ser de tipus molt diferent i, a vegades, extenses. I no sols això. A vegades, enmig d'elles citem o ens escriuen dades o informacions rellevants que després volem recordar. Trobar després els missatges que els contenen pot resultar una labor farragosa. Per solucionar aquest problema, WhatsApp va crear l'opció de 'missatges destacats'.

El pas per fer-ho és molt senzill. Només cal mantenir premuts els missatges que volem destacar i, en Android, prémer a l'estrella del menú superior. En iOS, aquesta estrella es veurà en el menú de barra que apareixerà en mantenir premuts els missatges.Una vegada destacats, aquests missatges podran llegir-se accedint a la informació del contacte i després de seleccionar 'Missatges destacats'.



Enviar un missatge a moltes persones sense haver de crear un grup

Aquesta funcionalitat està disponible a través de l'opció 'Difusió'. Per executar-la en Android hem de punxar en els tres punts verticals de la part superior dreta de l'app i triar 'Nova difusió'. En iOS existeix un botó específic de 'Llistes de difusió'. A partir d'aquí, n'hi ha prou que afegim els contactes als quals volem que els arribi el missatge.



Crear accessos directes als xats

Encara que és freqüent acumular un nombre creixent de contactes i grups en l'app, sempre tindrem els nostres preferits. Per això, l'app permet crear accessos directes als xats que desitgem des de la pantalla del mòbil. El procés és senzill. En Android, només cal accedir al xat en qüestió, prémer al menú dels tres punts de la part superior dreta, després en 'Més' i, finalment, 'Crear accés directe'.



Utilitzar negretes, cursives i el ratllat

Encara que es tracta d'una funcionalitat que va camí de complir quatre anys, l'opció d'utilitzar negretes, cursives i ratllats en els nostres textos continua sent una de les gran oblidades de WhatsApp.

Novament, es tracta d'un mecanisme molt senzill. Si el que volem és escriure en negreta, haurem de posar un asterisc () abans i després del text triat. En el cas de la lletra cursiva, escriurem entre guions baixos (_), i si el que desitgem és manar una paraula o text ratllat, ho col·locarem entre guionets (~). Totes aquestes accions es poden combinar.