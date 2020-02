La tecnologia 5G obre la porta a connectar policia amb metges especialitzats per atendre situacions d'emergència

Una prova pilot d'ús de la tecnologia 5G en l'àmbit sanitari obre la porta que els membres dels cossos de seguretat puguin donar atenció sanitària en situacions d'emergència. Sota el nom '5G First Responders', l'experiència s'ha dut a terme a la comissaria de la Policia Municipal de Sabadell, on un menor ha simulat haver patit un atac d'epilèpsia. La primera persona que l'ha atès ha estat un agent municipal, que utilitzant un dispositiu amb una càmera que permet compartir imatges i so en temps real, ha demanat assessorament a un pediatre del Parc Taulí. Aquesta mena d'aplicacions del 5G podrien esdevenir una realitat el 2025, quan es preveu que aquesta tecnologia estigui desplegada arreu de Catalunya.

Amb l'objectiu de mostrar els beneficis que la tecnologia 5G pot aportar a l'àmbit sanitari, la ciutat de Sabadell ha acollit aquest dimarts una prova pilot perquè membres de la Policia Municipal puguin donar atenció mèdica a la via pública en casos d'emergència i abans que arribi l'ambulància.

L'experiència neix amb l'objectiu d'aconseguir una millor resposta en els primers moments d'una urgència mèdica, claus per evitar lesions greus o fins hi tot salvar vides. Es tracta d'una iniciativa del Mobile World Capital Barcelona, el Consorci Sanitari del Parc Taulí, Cisco, Orange, i Ericson, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell i la Generalitat.

La connexió entre l'agent i el metge especialista es duu a terme a través d'un innovador dispositiu anomenat RealWear HMT, que ha creat l'empresa Cisco, i que el policia es col·loca al cap. Aquest aparell permet compartir imatges i àudio en alta qualitat i a temps real. "És un pas important perquè no només pots saber com està el pacient perquè algú t'ho explica a través del telèfon, sinó que ho pots veure amb els teus propis ulls", comenta Luís Rentar, pediatra intensivista, responsable del programa de Telemedicina de Parc Taulí i impulsor del projecte 5G First Responders.

A banda, el dispositiu es comanda amb ordres de veu, el que permet que l'agent tingui les mans lliures per poder assistir el pacient. A més, el metge pot compartir informació gràfica amb l'agent, incloent anotacions i dades. Tot plegat fa possible establir un primer diagnòstic, de manera que quan arriba l'ambulància el malalt està preparat per a ser traslladat al centre sanitari i els serveis d'urgències de l'hospital poden preveure quina atenció necessitarà.

La previsió és que aplicacions del 5G com la que s'ha vist aquest dimarts a Sabadell esdevinguin una realitat entre 2021 i 2025, quan es calcula que aquesta tecnologia ja estaria desplegada arreu del territori.