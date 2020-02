Com crear «stickers» amb la teva cara per Whatsapp

WhatsApp continua sent l'aplicació de missatgeria privada més utilitzada pels usuaris de telèfons mòbils de tot el món. En els últims anys s'ha desenvolupat una gran quantitat d'utilitats per perfeccionar l'ús d'aquesta aplicació, i recentment una de les més populars són els 'stickers', o petites imatges que poden ser intercalades en una conversa.

Les opcions amb aquests 'stickers' són molt nombroses. D'una banda estan els packs descargables a la Play Store de Google o en botigues d'aplicacions similars, que contenen un ampli nombre d'etiquetes predissenyades que podràs utilitzar en totes les teves converses.

Una altra opció és que es poden 'col·leccionar' els 'stickers' que t'envien els teus contactes, guardant-los en el teu telèfon quan t'arriben i utilitzant-los a partir d'aquest moment.

També es poden personalitzar aquestes etiquetes, amb aplicacions que permeten retallar qualsevol tros d'una fotografia i utilitzar aquests talls com a noves creacions per a introduir a la teva biblioteca de 'stickers'.

Però per si tot això fos poc per a tu, tens una opció més que et permet crear un personatge amb els teus mateixos trets facials i col·locar-los en diferents situacions i escenaris.

La forma més còmoda de fer això és a través de l'aplicació Bitmoji, que et permet crear un avatar amb qualsevol mena d'aparença física, tant de cara com de cos, fins i tot a través d'un selfie. És sorprenent la semblança que pot arribar a aconseguir-se amb qualsevol persona gràcies a les seves múltiples possibilitats.

Per a utilitzar en WhatsApp els diferents Bitmoji com stickers només has d'entrar en una de les teves converses, obrir el menú d'emojis, punxar sobre la icona de stickers (un adhesiu amb una cara feliç), prémer en '+' i triar Bitmoji-Afegir. Des d'aquest moment, l'opció d'incloure Bitmoji en WhatsApp estarà plenament disponible.