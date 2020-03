Regió7 debat avui a Manresa sobre el risc en ciberseguretat per a les pimes

L'auditori de l'Espai Plana de l'Om acull aquest dijous la jornada «Ciberseguretat: pimes en risc», que organitza Regió7, amb el patrocini de Control Group, la col·laboració de CITTEC i Restaurant Ospi, el suport institucional d'INCIBE i els Mossos d'Esquadra, i el suport d'Evidències Digitals. L'entrada serà gratuïta, tot i que cal tramitar una inscripció prèvia aquí. La jornada vol incidir en les amenaces reals de ciberseguretat i en la importància de prendre mesures.

La jornada té com a objectiu analitzar i posar a debat com evitar un ciberatac i com les empreses poden posar a resguard les seves dades financeres, les dades dels seus clients i com es poden protegir, per exemple, també els plans estratègics. Patir un ciberatac és més habitual del que ens pot semblar. Per aquest motiu, la jornada és una bona oportunitat per a totes aquelles pimes, micropimes i autònoms que vulguin conèixer a través de diversos experts quins passos s'han de seguir per protegir-se d'aquest tipus de delictes.

Un dels ponents de la sessió és Luis Hidalgo, un expert amb un llarg currículum i experiència i que actualment treballa en el departament de Relacions Institucionals d'INCIBE. Hidalgo ofereix una ponència que porta per títol «La importància de la ciberseguretat a l'empresa».

Una altra de les ponències destacades va a càrrec d'Albert Álvarez, cap de la Unitat Central de Delictes Informàtics del cos dels Mossos d'Esquadra, que detalla quin és el panorama actual a Catalunya d'aquests delictes, quins són els tipus de ciberatacs més habituals que es donen i com s'ha de fer la prevenció per evitar-los. El programa de la jornada també inclou la intervenció de Bruno Pérez, pèrit judicial, informàtic forense i expert en ciberseguretat, el qual parla sobre casos reals i durà a terme una demostració de hacking ètic en directe per a tot l'auditori.

Després de la pausa, el programa seguirà amb una taula d'experts, en la qual s'exposaran diferents casos reals d'empreses que han patit atacs informàtics. Els experts que formen part d'aquesta taula són Bruno Pérez, Sergio Martínez, country manager de SonicWall Iberia, Alex Vázquez, enginyer de sistemes i expert en ciberseguretat a SonicWall Iberia, Carles Gil, country manager d'Attack Simulator Iberia, i Alex Segura, BDM de sistemes i responsable de l'àrea de seguretat a Control Group, que n'és el moderador.



L'amenaça dels ciberatacs



De vegades no som prou conscients dels perills que afecten les petites i mitjanes empreses. De fet, són les més vulnerables a l'hora de patir un atac i veure com, d'un dia per l'altre, poden perdre tota la seva informació, deixar de tenir el control sobre els correus electrònics o els comptes de l'empresa. Segons l'estudi «Panorama actual de la Ciberseguretat a Espanya», el 43% dels ciberatacs van adreçats específicament a petites empreses i els seus efectes són devastadors, perquè un ciberatac sol costar uns 35.000 euros. Això té com a conseqüència que el 60% desaparegui en els sis mesos següents, en gran part per no poder afrontar l'alt cost que implica el ciberatac.